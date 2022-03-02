Боррель: в ЕС остановлено вещание каналов Sputnik и RT

Евросоюз остановил вещание пропагандистских российских телеканалов Sputnik и Russia Today на территории ЕС в связи с агрессией России против Украины, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"Систематическое манипулирование информацией и дезинформация со стороны Кремля используется в качестве инструмента в его наступлении на Украину. Это также существенная и прямая угроза общественному порядку и безопасности ЕС. Сейчас мы делаем важный шаг против манипуляционных операций Путина" , — цитирует ведомство главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Отмечается, что запрет на работу пропагандистских каналов будет продолжаться, пока Россия и ассоциированные с ней медиакомпании не "прекратят распространение дезинформации и манипуляцию информацией, направленной против ЕС и стран-членов".

Боррель также напомнил, что ЕС уже наложил санкции на руководство RT.