Кулеба: все банки РФ должны быть отключены от SWIFT
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что все финансовые учреждения РФ должны быть отключены от международной системы, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Об этом Кулеба заявил на брифинге.
"Семь банков России отключат от SWIFT, но хочу заверить, что это не последние банки, которые будут отключены. Мы продолжим эту работу - все банки Российской Федерации должны быть отключены от системы SWIFT, иначе транзакции, которые будут проводиться через подключенные банки, будут окрашены кровью невинных граждан, которые погибли под ударами российской агрессии", - заявил Дмитрий Кулеба.