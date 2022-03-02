Кабмин: энергосистема Украина работает в изолированном режиме стабильно

Объединенная энергетическая система Украины в изолированном режиме и в условиях российской военной агрессии по состоянию на 12:00 среды работала стабильно, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

"По состоянию на 12:00 2 марта энергосистема Украины стабильно работает в автономном режиме. Частота сети поддерживается на уровне 50 Гц. В Украине работают все атомные, тепловые и гидроэлектростанции, контролируются критически важные объекты энергетической инфраструктуры" , – указано в сообщении.

Как проинформировали в Кабмине, в условиях военного положения и полномасштабной агрессии России НАЭК "Энергоатом" усилил контроль и определил исключительную приоритетность вопросов безопасности ядерных установок над всеми остальными. Нарушений условий безопасной эксплуатации на АЭС нет.

При этом оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем.

В свою очередь, по состоянию на 12:00 украинская ГТС продолжала обеспечивать потребности украинских потребителей, энергетики и промышленности, несмотря на военные действия.

В целом газотранспортная инфраструктура работала без критических повреждений, однако оставались отключенными семь ГРС (газораспределительных станций – ред.) на линии боевых столкновений.

Энергохолдинг "ДТЭК", со своей стороны, начал бесплатно поставлять электроэнергию медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, а также производителям хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. Также бесплатно электроэнергию будут получать учреждения силовых структур – Службы безопасности Украины, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других ведомств, обеспечивающих безопасность и общественный порядок.