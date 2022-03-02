Штаб ООС: войска РФ бросили секретные документы о вторжении

В пресс-центре штаба ООС заявили, что благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ российские оккупанты оставили секретные документы, в том числе о планировании войны с Украиной, сообщает Новое время.

В распоряжении украинских военных оказались планирующие документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота РФ.

"Среди полученных документов рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и т. д. Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22 года, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. до 06.03" , — сообщили в штабе.

Вражеское подразделение должно было высадиться из БДК Орск в районе Степановки-1 и дальше действовать с воинскими частями 58-й армии РФ: 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью был захват Мелитополя.

В ООС напомнили, что многие захваченные в плен российские солдаты утверждают, что ехали «"на учения":

"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учения и заблудился, — не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и секретные документы, они нам понадобятся, Первое — для наших защитников, а второе — для Гааги".