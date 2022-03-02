Преследователь Маска переключился на самолеты российских олигархов

Джек Суини из Флориды, получивший известность после того, как начал отслеживать частный самолет Илона Маска в соцсетях, нашел себе новые цели, сообщает Деловая столица.

Он взялся за частные самолеты российских олигархов.

19-летний парень после полномасштабного вторжения России в Украину запустил два новых автоматизированных аккаунта в Твиттере — @RUOligarchJets и @Putinjet. На них подписаны почти 300 тыс. пользователей, которые могут оперативно получать информацию о перелетах этих самолетов.

Суини рассказал The Wall Street Journal, что люди давно просили его создать такие аккаунты в Twitter, и таких просьб стало в разы больше после того, как самые богатые россияне оказались в санкционных списках.

Американец, к примеру, отслеживает самолеты владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, бизнесмена Алишера Усманова и Леонида Михельсона, председателя российского производителя газа "Новатэк".

В интервью Bloomberg Суини признался, что его ошеломили размеры самолетов, которыми пользуются российские олигархи.

"Самолеты этих олигархов просто невероятные. Их самолеты огромны по сравнению с другими реактивными самолетами" , – сказал Суини, отметив, что олигархи пользуются коммерческими самолетами вроде Airbus A319 и Boeing 737.

В общей сложности аккаунты отслеживают более 40 самолетов и вертолетов, связанных с российскими олигархами. Он пригласил других помочь увеличить количество самолетов, которые можно отследить.