Фридман и Авен передадут долю украинского Альфа-Банка – заявление

Попавшие под санкции ЕС из-за военной агрессии России против Украины бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен передадут свою долю в украинском Альфа-Банке согласованным с Национальным банком Украины (НБУ) физическим и юридическим лицам-резидентам Украины.

Об этом говорится в заявлении банка в среду.

При этом в сообщении указывается, что идут переговоры с крупными польскими и украинскими компаниями, а также частными инвесторами.

"Мажоритарным собственниками банка остаются крупные европейские и американские фонды и компании", – уточняет финучреждение.

Банк отметил, что данное решение снимает репутационные риски на фоне санкционных ограничений в отношении двух акционеров-физлиц.

Как сообщалось, Евросоюз 28 февраля объявил санкции в отношении акционеров Альфа-Банка (Киев) Михаила Фридмана и Петра Авена.

Альфа-Банк Украина – один из крупнейших украинских частных банков (6,5 тыс. сотрудников, 1,5 млн клиентов) с международным капиталом. Акционерами Альфа-Банка (Украина) являются ABH Holdings (Люксембург, ЕС), главная компания банковской группы, в которую входит и одноименный банк в России, и дочерняя компания ABHH - ABH Ukraine Limited (Кипр, ЕС).

По данным банка, его крупнейшими конечными акционерами опосредованно являются Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%), Петр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), "Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний" (3,8736%) и Андрей Косогов (3,6716%).

Альфа-Банк (Киев), по данным Нацбанка Украины, на 1 января 2022 года по размеру общих активов занимал 6-е место (125,36 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.