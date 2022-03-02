ОП: Украинская делегация едет на переговоры с РФ в Беловежской Пуще

ОП: Украинская делегация едет на переговоры с РФ в Беловежской Пуще
Фото: president.gov.ua

Украинская делегация едет на переговоры с российской, которые, как ожидается, пройдут в Беловежской Пуще, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом изданию заявили в Офисе президента Украины.

Ранее участие Украины в следующем раунде переговоров подтвердил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Первый раунд состоялся 28 февраля. Тогда, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, "стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

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