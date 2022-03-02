Генштаб: ВСУ обезвредили десант РФ, который пытался высадиться под Николаевом

В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 2 марта, на седьмой день противостояния украинцев полномасштабному вторжению России, сообщает Новое время.

На Волыни подразделения ВСУ создали надежную систему обороны и постоянно наблюдают за характером действий противника, который "проводит демонстрационные действия вдоль границы Украины".

"На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Наши подразделения обезвредили десант, пытавшийся высадиться в районе Николаева. Продолжают иметь место факты сдачи в плен групп русских солдат и офицеров, а также отказы продолжать наступление" , — подчеркнули в Генштабе.

С начала полномасштабной войны враг выпустил более 180 ракет по территории Украины. Кроме военных объектов, понесла значительные потери гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов. Воздушные Силы ВСУ отражают нападения с воздуха.

С начала суток 2 марта до 30 боевых самолетов вторглись в воздушное пространство Украины, в основном с территории Беларуси, и бомбардировали гражданское население. Подразделения ВСУ освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе.

Также продолжается оборона Киева, защитники удерживают определенные районы и ведут систематические боевые действия. Оккупанты деморализованы и продолжают нести потери в личном составе и технике, подчеркнули в Генштабе ВСУ.