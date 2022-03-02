Зеленский отреагировал на принятие резолюции Генассамблеи ООН с требованиями к РФ

Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие резолюции Генассамблеи ООН, которая потребовала от России немедленно прекратить нападение на Украину, сообщает Новое время.

Он подчеркнул, что решение было принято беспрецедентным количеством голосов.

"Благодарен всем и каждому государству, которое проголосовало „за“. Вы выбрали правильную сторону истории. Сокрушительные для агрессора результаты голосования в ООН убедительно свидетельствуют: глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует. Мир — с нами. Правда — за нами. Победа будет нашей!" — написал Зеленский.

Генассамблея ООН 2 марта проголосовала за резолюцию, требующую от РФ прекратить применение силы против Украины и вывести все войска с территории нашего государства в международно признанных границах (включая Крым и Донбасс).

За проголосовало 141 государство, против пять (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея), воздержались 35 (в том числе Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР).