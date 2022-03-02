Мэр Херсона заявил, что согласовал с военными РФ работу города

Власти Херсона согласовали с российскими оккупационными войсками обеспечение жизнедеятельности города, при этом над мэрией областного центра останется украинский флаг, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

Он сообщил, что вооруженные представители оккупантов приходили в мэрию и проводили с ним переговоры.

"Мы показали, что работаем на обеспечение города и пытаемся ликвидировать последствия вторжения. Мы испытываем колоссальные трудности со сбором и захоронением убитых, доставкой продуктов и медикаментов, вывозом мусора, устранением аварий и т.д." , — написал он.

По словам Колыхаева, происходящие события являются политикой.

"Я не давал им никаких обещаний. Мне просто нечего пообещать. Меня интересует только нормальная жизнедеятельность нашего города! Я просто попросил не стрелять в людей. У нас нет в городе ВСУ, только мирные жители" , — отметил градоначальник.

Он также озвучил результаты переговоров с войсками РФ:

1. В город можно выезжать только днём;

2. Комендантский час с 20.00 до 06.00 сохраняется строго.

3. Выезжают в город только машины с продовольствием, медикаментами и прочим;

4. Будет работать коммунальный транспорт, чтобы на работу добирались сотрудники хлебозавода, магазинов, аптек и т. д.;

5. Пешеходы ходят по одному, максимум по двое. Военных не провоцируют. При первом же требовании останавливаются. Не конфликтуют;

6. Автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, ездят с минимальной скоростью, должны будут готовы в любой момент показать содержимое перевозок.