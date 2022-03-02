Правительство: 4 российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции
Швеция заявила о нарушении своего воздушного пространства четырьмя российскими истребителями, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил главнокомандующий ВВС Вооруженными силами Швеции Карл-Йохан Эдстрем.
Отмечается, что ВВС Швеции данный инцидент задокументировали и провели специальную операцию по перехвату российских самолетов.
"Это показывает, что у нас был хороший уровень готовности был хорошим. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и неприкосновненность границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию", — сказал Эдстрём.