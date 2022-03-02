Правительство: 4 российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции

Швеция заявила о нарушении своего воздушного пространства четырьмя российскими истребителями, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил главнокомандующий ВВС Вооруженными силами Швеции Карл-Йохан Эдстрем.

Отмечается, что ВВС Швеции данный инцидент задокументировали и провели специальную операцию по перехвату российских самолетов.