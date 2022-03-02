"Ковидную" тысячу теперь можно потратить на любые покупки

В связи с военным положением средства, перечисленные полностью вакцинированным от коронавируса украинцам в рамках программы, теперь можно потратить на любые виды товаров и услуг, сообщает Деловая столица.

"Отныне єПідтримка без ограничений! Средства можно потратить повсюду, где принимают расчет картой. "Ковидную тысячу" можно тратить на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса. Сейчас каждая гривня может спасти чью-то жизнь или помочь. Так что поддержка действительно есть!" , — указано в сообшении телеграм-канала "Дія".

Команда "Дії" также напомнила, что эти средства можно отправить в помощь ВСУ.