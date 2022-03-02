ЦСК: РФ может показать украинцам дипфейк с "капитуляцией" Зеленского

Россия может попытаться применить технологию дипфейка для имитации обращения президента Владимира Зеленского, который якобы будет объявлять о капитуляции Украины в войне против РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, который делает заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его, а значит это правда. Но это не так. Это технология дипфейк" , — написали в ЦИБ.

Отмечается, что такая технология позволяет в видео заменять лица известных людей, которые почти невозможно отличить от реальных. Однако такое видео фейковое — оно создано через алгоритмы машинного обучения.

Следовательно, украинцев просят знать, что если такое видео появится, — это фейк. Его цель — дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к капитуляции.