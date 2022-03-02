Арахамия: Переговоры с Россией состоятся, но не в Беловежской пуще

Глава фракции Слуга народа и член украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности, сообщает Новое время.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на комментарий Офиса президента сообщали, что украинская делегация направилась на переговоры с российской в Беловежскую пущу.

"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже" , — написал Арахамия в Facebook.

2 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что россияне уже прибыли на место переговоров и ожидают украинскую делегацию утром 3 марта.