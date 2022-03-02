В ГСЧС сообщили, что эвакуировали из Волновахи около 400 человек

В среду, 2 марта, из Волновахи Донецкой области, которая находится под постоянными обстрелами, эвакуировали около 400 человек, большинство из которых — дети, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Спасатели Донецкой области проводили эвакуацию жителей Волновахи. Четвертые сутки люди страдают от нескончаемых обстрелов российских захватчиков. Женщины, дети и пожилые люди находятся в ужасных условиях, в городе гуманитарная катастрофа! "Зеленый коридор" для эвакуации населения из Волновахи не дают" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели Донбасса совместно с волонтерами города провели эвакуацию около 400 человек, среди которых большинство — это дети.