В Румынии исчез с радаров истребитель, вылетевший за ним вертолет разбился

В Румынии пропал с радаров румынский истребитель МиГ-21; вертолет, отправленный на поиски, разбился, сообщает Европейская правда.

Пропавший истребитель вылетел в 19:50 из базы им. Михаила Когельничана, что у Констанцы, фактически на побережье Черного моря.

В Минобороны сообщили, что МиГ потерял связь с диспетчерами в 20:03 и исчез с радаров в районе между Коджалаком и Гура Добруджа.

На поиски истребителя отправили вертолет IAR 330-Puma. Он разбился и упал в районе Гура Добруджа, примерно в 11 километрах от аэродрома. Перед аварией пилот успел сообщить о плохих погодных условиях и получил указание возвращаться.

Министр обороны Василе Динку подтвердил, что в результате падения вертолета все пятеро членов его экипажа погибли.

"Сегодня грустный день для румынской армии" , – отметил он.

Поиски истребителя продолжаются, судьба пилота неизвестна.