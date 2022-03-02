Джонсон: 38 стран обратились в Международный суд ООН из-за вторжения РФ в Украину
Тридцать восемь стран обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину, сообщает Новое время.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Сегодня вечером 38 стран со всего мира подали самое крупное обращение в Международный уголовный суд за варварское вторжение России в Украину. Нам совершенно ясно, что Путин не может совершать эти ужасные действия безнаказанно", - написал Джонсон в своем Twitter в среду.