Джонсон: 38 стран обратились в Международный суд ООН из-за вторжения РФ в Украину

Джонсон: 38 стран обратились в Международный суд ООН из-за вторжения РФ в Украину
Фото: facebook.com/borisjohnson

Тридцать восемь стран обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину, сообщает Новое время.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Сегодня вечером 38 стран со всего мира подали самое крупное обращение в Международный уголовный суд за варварское вторжение России в Украину. Нам совершенно ясно, что Путин не может совершать эти ужасные действия безнаказанно", - написал Джонсон в своем Twitter в среду.
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