NYT: Китай просил Россию отложить вторжение в Украину до окончания Олимпиады

Данные разведки одной из стран Запада свидетельствуют о том, что в начале февраля высокопоставленные китайские чиновники попросили высокопоставленных российских коллег не вторгаться в Украину до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.﻿ Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники, сообщает Новое время.

Данные разведки свидетельствуют о том, что китайские чиновники были осведомлены о военных планах или намерениях России еще до начала вторжения.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что эта информация "является спекулятивной и направлена на то, чтобы переложить вину и очернить Китай".

Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 4 февраля перед церемонией открытия Олимпиады. Москва и Пекин выступили с заявлением, в котором отметили, что их партнерство "не имеет границ", осудили расширение НАТО и подчеркнули, что установят новый глобальный порядок с подлинной "демократией", пишет газета.

Олимпиада завершилась 20 февраля. Вторжение Росси в Украину началось ранним утром 24 февраля.