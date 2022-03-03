Moody's снизило рейтинги России сразу на шесть степеней

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть степеней – до B3 с Baa3, сообщает Интерфакс-Украина.

Агентство также снизило приоритетные необеспеченные рейтинги РФ в иностранной и национальной валюте до B3 с Baa3.

Таким образом, рейтинги переведены из инвестиционной категории в категорию высокорискованных.

Рейтинги остаются на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения, говорится в прессрелизе агентства.

Краткосрочный рейтинг России в национальной валюте снижен до "Not Prime" с "P-3".

"Снижение рейтингов сразу на несколько степеней и сохранение их на пересмотре с возможностью дальнейшего ухудшения спровоцировано тяжелыми санкциями, которые западные страны внедрили в отношении России, в частности санкциями против ЦБ РФ и ряда крупных финансовых институтов из-за военного вторжения страны на территорию Украины, а также ответными мерами , введенными властями РФ" , - говорится в сообщении Moody's.

Эксперты агентства отмечают "риск дестабилизации платежей по растущему суверенному долгу, учитывая жесткость и скоординированность санкций, а также наличие серьезных сомнений в желании России обслуживать свой долг".

Кроме того, аналитики Moody's "видят вероятность устоявшейся дестабилизации экономики и финансового сектора РФ в результате санкций, ограничивающих стране доступ к международным валютным резервам, которые должны были использоваться как буфер в шоковых ситуациях.