Генштаб: В Черном море наблюдается движение десантных кораблей РФ

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации по состоянию на 6.00 четверга, 3 марта. В частности, в акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда РФ. Украинские города подвергаются обстрелам, очевидцев просят быть осмотрительными при распространении информации об этих событиях.

"Оккупационные войска, не добившись успеха почти на всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, снова прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов" , - говорится в сообщении.

На Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.

На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населённых пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

"На Северском направлении вражеские войска, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВСУ, пытаются добраться до северных окраин Киева" , - сообщил Генштаб.

По информации Генштаба, вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил в БТГр из состава 200 омсбр 14 АК Северного флота ВС РФ, фактически потерявшей боеспособность, противник осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении Бровары и Киева.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава, говорится в сообщении.

"На Донецком направлении оккупанты из состава 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели относительно захвата Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей противник так и не достиг" , – сообщил Генштаб.

На Таврическом направлении противник не оставляет попыток проведения наступательной операции. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов, сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск, отметили в Генштабе.

"В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков" , - говорится в сообщении. ﻿

Как отметил Генштаб, впервые в России признали факт массовой гибели и ранения собственных солдат. Во время очередного вечернего брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ обнародовал собственную информацию о потерях российских оккупационных войск в Украине: 498 погибших и 1597 раненых.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

"Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС РФ в районе населенного пункта Баловное, захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен" , - говорится в сообщении.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы.

Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника.

Социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия обстрела и точность попадания вражеских ракет.