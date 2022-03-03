Грузия готовит заявку на вступление в Евросоюз

Политсовет правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" после консультаций с премьер-министром Ираклием Гарибашвили принял решение немедленно подать заявку на получение статуса страны-кандидата в Евросоюз. Об этом заявил глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, сообщает Deutsche Welle.

"Правительство Грузии уже готовит эту заявку, которая официально будет передана структурам Евросоюза от имени грузинского руководства завтра в Брюсселе. Призываем евроструктуры в чрезвычайном режиме рассмотреть нашу заявку и предоставить Грузии этот статус", - сказал Кобахидзе.

По его словам, заявка подается исходя из политического контекста и новых реалий.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также поддерживает скорейшее вступление страны в Европейский Союз.

"ЕС должен найти способ ответить на наши долгие ожидания. Дать нам ощущение того, что мы являемся частью его семьи", - сказала она в интервью изданию The Financial Times.