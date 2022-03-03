Второй раунд переговоров: в СНБО озвучили требования России
Россия переоценивает свои возможности, выставляя Украине требования во время переговоров о прекращения огня. Такое мнение высказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.
Как известно, 3 марта состоится второй раунд переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной. Украинская делегация примет участие в этой встрече, которая пройдет на территории Беларуси.
Россия требует от Украины выполнения следующих пунктов и позиций:
- Крым - это часть России
- Признание "Л/ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей
- Демилитаризация
- Денацификация
"Позиция агрессора выглядит крайне странно, учитывая количество убитых оккупантов и сожженной российской техники", - говорится в сообщении.