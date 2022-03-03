Второй раунд переговоров: в СНБО озвучили требования России

Россия переоценивает свои возможности, выставляя Украине требования во время переговоров о прекращения огня. Такое мнение высказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Как известно, 3 марта состоится второй раунд переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной. Украинская делегация примет участие в этой встрече, которая пройдет на территории Беларуси.

Россия требует от Украины выполнения следующих пунктов и позиций:

Крым - это часть России

Признание "Л/ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей

Демилитаризация

Денацификация