Второй раунд переговоров: в СНБО озвучили требования России

Второй раунд переговоров: в СНБО озвучили требования России
Фото: Коллаж Курс Украины

Россия переоценивает свои возможности, выставляя Украине требования во время переговоров о прекращения огня. Такое мнение высказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Как известно, 3 марта состоится второй раунд переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной. Украинская делегация примет участие в этой встрече, которая пройдет на территории Беларуси.

Россия требует от Украины выполнения следующих пунктов и позиций:

  • Крым - это часть России
  • Признание "Л/ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей
  • Демилитаризация
  • Денацификация
"Позиция агрессора выглядит крайне странно, учитывая количество убитых оккупантов и сожженной российской техники", - говорится в сообщении.
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