Прокурор МУС в Гааге приступил к расследованию преступлений, связанных с вторжением РФ

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что после обращения 39 государств-членов суда начинает полномасштабное расследование преступлений, связанных с военной агрессией России против Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

В распространенном МУСом сообщении Хан отмечает, что уже "уведомил Президиум МУС о своем решении немедленно приступить к активному расследованию ситуации".

"В ходе предварительного изучения ситуации в Украине мое Управление уже нашло разумные основания полагать, что были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, и определило возможные дела, которые могут быть признаны приемлемыми… Наша работа по сбору доказательств уже началась" – сказал Хан.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что 38 стран подали самое крупное обращение в МУС из-за вторжения России в Украину.