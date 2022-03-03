Дуда: Польша не намерена участвовать в войне

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не намерена вступать в войну РФ против Украины, сообщает Европейская правда.

"Хочу очень ясно подчеркнуть: Польша не собирается участвовать в войне. Я прошу, чтобы подобных опасений не было, и прошу не слушать информацию о том, что мы где-то там готовимся, что хотим участвовать в войне, что в этот момент отправляем польских солдат или что Польша посылает свое боевое оружие на войну" , - сказал Дуда.

По его словам, он верит в то, что польским солдатам воевать не придется.