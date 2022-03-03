Дуда: Польша не намерена участвовать в войне
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не намерена вступать в войну РФ против Украины, сообщает Европейская правда.
"Хочу очень ясно подчеркнуть: Польша не собирается участвовать в войне. Я прошу, чтобы подобных опасений не было, и прошу не слушать информацию о том, что мы где-то там готовимся, что хотим участвовать в войне, что в этот момент отправляем польских солдат или что Польша посылает свое боевое оружие на войну", - сказал Дуда.
По его словам, он верит в то, что польским солдатам воевать не придется.
"Конечно, если нужно будет защищать нашу страну, то мы будем ее защищать, но ничего не указывает на то, что мы можем подвергнуться нападению", - заявил польский президент.