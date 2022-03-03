Американское издание Time впервые выйдет с украиноязычной обложкой

На обложке американского авторитетного журнала Time разместили украинский флаг и слова президента Владимира Зеленского, произнесенные во время речи в Европарламенте 1 марта: "Жизнь победит смерть, а мир - тьму", сообщает Зеркало недели.

Как отмечает издание, когда российские бомбы начали падать на украинские города, и войска окружили столицу, президент Украины преобразился.

"На наших глазах он стал воплощением борьбы, которую большинство западных государственных деятелей давно забыли как вести. Борьбы, которая иногда требуется, чтобы тирания не убила демократию. Зеленский не только сплотил своих людей для защиты своего народа, вдохновив их бросать коктейли Молотова в российскую военную технику и стоять на пути танков, он также воодушевил мировые демократии прибегнуть к методам, которые еще неделю назад казались немыслимыми".

"На шестой день вторжения Зеленский выступил с речью по видеосвязи в Европарламенте. "Докажите, что вы с нами", — умолял он через переводчика, который, казалось, сдерживал слезы, переводя слова президента. — Докажите, что не оставите нас. Докажите, что вы действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а мир - тьму". Как заметил один обозреватель, Чарли Чаплин словно превратился в Уинстона Черчилля", - отмечает Time.

Сообщается, что номер выйдет в продажу 14 марта.