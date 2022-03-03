Цена нефти Brent поднялась выше $117 за баррель

Цены на нефть продолжают расти, обновляя все новые максимумы, сообщает Интерфакс.

Крупные зарубежные покупатели бойкотируют российскую нефть из-за ситуации вокруг Украины, стараясь найти альтернативные источники поставок, что, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту цен.

Согласно данным консалтинговой компании Energy Aspects, порядка 70% российской нефти, поставляемой на экспорт, с трудом находит покупателей. Российская компания "Сургутнефтегаз", по данным агентства Bloomberg, уже три дня подряд не может продать выставленную на продажу нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в четверг составляет $117,26 за баррель, что на $4,33 (3,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $7,96 (7,6%), до $112,93 за баррель, что является максимумом с июня 2014 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $114,45 за баррель, что на $3,85 (3,48%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $7,19 (7%), до $110,6 за баррель, что является самым высоким значением на закрытие сессии с мая 2011 года.

Решение Международного энергетического агентства (МЭА) высвободить 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов не смогло успокоить опасения рынка.

"Есть реальный страх того, что рынок столкнется с дефицитом поставок. Если ситуация на Украине ухудшится, мы увидим дальнейшее ралли на нефтяном рынке", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. в Сеуле Ким Кванграе.

Страны ОПЕК+, при этом, не намерены ускорять темпы наращивания производства нефти, в среду они приняли решение о сохранении плана по увеличению квот на добычу в апреле на 400 тыс. б/с.

В ходе заседания в среду было отмечено, что "текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно его перспектив указывают на хорошо сбалансированный рынок и что нынешняя волатильность вызвана не изменениями фундаментальных показателей рынка, а текущими геополитическими событиями".