Офис президента просит ОБСЕ помочь с гуманитарными коридорами

Офис президента ждет помощи от международных организаций в создании гуманитарных коридоров в городах, где стоят российские войска, сообщает Лига.net.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Села и городки, где стоят колонны российских войск, тут же превращаются в места мародерства, грабежей, убийств. Нужны гуманитарные коридоры – продукты, медикаменты, проезд скорых, эвакуация детей" , — отметил он.

Банковая ждет активной помощи от международных организаций, в том числе ОБСЕ. "Хватит слов" , — резюмировал Подоляк.