Офис президента просит ОБСЕ помочь с гуманитарными коридорами
Офис президента ждет помощи от международных организаций в создании гуманитарных коридоров в городах, где стоят российские войска, сообщает Лига.net.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Села и городки, где стоят колонны российских войск, тут же превращаются в места мародерства, грабежей, убийств. Нужны гуманитарные коридоры – продукты, медикаменты, проезд скорых, эвакуация детей", — отметил он.
Банковая ждет активной помощи от международных организаций, в том числе ОБСЕ.
"Хватит слов", — резюмировал Подоляк.