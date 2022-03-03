Министр обороны: Испания отправляет в Украину партию оружия

В Украину Испания отправляет два самолета с оружием. Борты с 1 370 гранатометами и 700 тысячами патронами прибудут в пятницу, 4 марта, сообщает Корреспондент.

"Груз вылетит в пятницу утром самолетами ВВС в Польшу в пункт вблизи границы с Украиной, и их заберут украинские власти" , - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Роблес подчеркнула, что эта первая поставка "важна", потому что она позволит "в высшей степени индивидуализированную защиту", которую могут использовать "люди, не имеющие большого опыта в использовании оружия".