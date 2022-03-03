Германия одобрила поставку Украине 2700 зенитных ракет

Минэкономики Германии одобрило поставку Украине 2700 зенитных ракет типа "Стрела" из бывших запасов вооруженных сил Германской демократической республики.﻿ Об этом, ссылаясь на агентство DPA, сообщает Украинская правда.

По информации агентства, Минобороны страны уже несколько дней проверяет, какое еще оружие можно передать Украине.

В субботу федеральное правительство Германии приняло решение как можно быстрее доставить Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитно-ракетных комплексов "Стингер" из запасов Бундесвера. Оружие прибыло в Украину в среду.

Кроме того, Нидерланды и Эстония получили разрешение от Германии на поставку в Украину оружия немецкого производства из запасов ГДР.