Пентагон не видит готовности Беларуси присылать свои войска в Украину

Министерство обороны США (Пентагон) в настоящее время не наблюдает признаков того, что руководство Беларуси планирует задействовать свои войска для помощи российским военным в боевых действиях в Украине, сообщает Українські Новини.

Соответствующее заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби.

"Мы не видели никаких признаков того, что Путин видит необходимость послать дополнительные подразделения из других регионов России для усиления своих сил в Украине", — сказал он.

Кирби добавил, что Российская Федерация начала осуществлять концентрацию своих вооруженных сил вблизи украинской границы еще осенью 2021 года.

За это время российским военным удалось перебросить к государственной границе Украины около 150 тысяч солдат, которые входят в состав 120 батальонно-тактических групп (БТГр).

В американском оборонном ведомстве заявили, что большинство российских БТГр уже находятся на территории Украины и принимают участие в боях против Вооруженных сил Украины.