Две воинские части РФ практически полностью уничтожены в Украине
Российские оккупанты продолжают нести огромные потери в Украине. Об этом, со ссылкой на данные Центра противодействия дезинформации, опубликованные в четверг, 3 марта, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
Так, по данным на 2 марта, военная часть из российского Саратова уже потеряла погибшими в Украине 80% личного состава, а воинская часть из города Камышин Волгоградской области РФ – 70% личного состава.
"Потери врага! Военная часть из города Камышин Волгоградской области РФ потеряла погибшими 70% личного состава. Военная часть из города Саратов – 80% личного состава", – говорится в сообщении.
Напомним, около 9 тыс. российских военных были уничтожены за одну неделю войны против Украины. Армия делает все для того, чтобы взломать врага окончательно.