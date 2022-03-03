Резников про армию РФ: это уже обычные трусы и террористы

Никто в мире не ожидал, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину мы продержимся неделю. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников всвоем новом обращении к украинцам у себя в Facebook﻿.

"Уважаемые украинцы! Раньше я даже не задумывался, сколько часов в неделе? Оказалось – 168. 168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Никто. Единственные, кто верил – это мы с вами", – написал министр.

По его словам, "две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы устоим" , а сегодня таких – почти 90%.

"Это результат героизма наших защитников и защитниц. Это результат профессиональных действий нашего командования. Это самоотверженность каждого из вас. Наши медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты удерживают свой фронт. Страна не остановилась и сражается", – утверждает Резников.

Он также особо отметил глав военно-гражданских администраций и мэров, которые сегодня на передовой.

"Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев – это форпосты Европы. Наша армия уже уничтожила тысячи оккупантов. И столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких государств", – заявил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что "возможности наших вооруженных сил растут, поступает помощь" .

"На многих участках блестяще проявили себя бойцы терробороны. Наши воздушные асы стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия – все доказывают, что украинцы – самые лучшие. Вчера я призвал граждан к тотальному сопротивлению. Следует уничтожить коммуникации врага. Эти метастазы, которые он пытается протащить по нашей земле", – пишет Резников.

По его словам, "российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности" .