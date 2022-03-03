Резников про армию РФ: это уже обычные трусы и террористы
Никто в мире не ожидал, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину мы продержимся неделю. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников всвоем новом обращении к украинцам у себя в Facebook.
"Уважаемые украинцы! Раньше я даже не задумывался, сколько часов в неделе? Оказалось – 168. 168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Никто. Единственные, кто верил – это мы с вами", – написал министр.
По его словам,
"две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы устоим", а сегодня таких – почти 90%.
"Это результат героизма наших защитников и защитниц. Это результат профессиональных действий нашего командования. Это самоотверженность каждого из вас. Наши медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты удерживают свой фронт. Страна не остановилась и сражается", – утверждает Резников.
Он также особо отметил глав военно-гражданских администраций и мэров, которые сегодня на передовой.
"Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев – это форпосты Европы. Наша армия уже уничтожила тысячи оккупантов. И столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких государств", – заявил министр.
Кроме того, он подчеркнул, что
"возможности наших вооруженных сил растут, поступает помощь".
"На многих участках блестяще проявили себя бойцы терробороны. Наши воздушные асы стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия – все доказывают, что украинцы – самые лучшие. Вчера я призвал граждан к тотальному сопротивлению. Следует уничтожить коммуникации врага. Эти метастазы, которые он пытается протащить по нашей земле", – пишет Резников.
По его словам,
"российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности".
"Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия – это обычные трусы и террористы. Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боль. Но сейчас, как никогда, у нас есть все основания быть уверенным в себе. И у тех, кто рядом. Мы обязательно победим. Слава Украине!" – подытожил министр.