Госдеп: Блинкен посетит европейские страны для обсуждения войны в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен с 3 по 8 марта посетит Бельгию, Польшу, Молдову, Латвию и Литву, в ходе поездки он планирует провести консультации с европейскими партнерами по агрессии России в Украине. Об этом, со ссылкой на Госдеп США, сообщает Интерфакс-Украина.

"Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Бельгию, Польшу, Молдавию, Латвию и Литву 3-8 марта 2022 года. В поездке он продолжит активные консультации и координацию с нашими союзниками по НАТО и европейскими партнерами по поводу продолжающейся преднамеренной, беспричинной и неоправданной войны против Украины" , - сообщается на сайте госдепа.

В среду, выступая в Госдепе, Блинкен заявил, что "деэскалация, вывод войск откроют путь к дипломатии" с Россией.

Как отмечается, в первую очередь Блинкен посетит Бельгию, где примет участие во встрече на уровне глав МИД стран НАТО, встретится с коллегами из ЕС, а также поучаствует во встрече стран G7.

Как ожидается, госсекретарь также проведет дополнительные встречи с партнерами "с целью обсудить глобальный ответ" на агрессию России в Украине.

Затем, 5 марта, Блинкен отправится в Польшу, где проведет встречи с польскими лидерами, в том числе с главой МИД Збигневом Рау. Глава госдепа планирует обсудить с польским министром иностранных дел дальнейшую помощь в обеспечении безопасности.

Он также собирается поблагодарить Рау за размещение "тысяч лиц, перемещенных с Украины".

В документе говорится, что после визита в Польшу госсекретарь прибудет в Кишинев. Там Блинкен планирует встретиться с президентом Молдовы Майей Санду, премьером Натальей Гаврилицей и главой МИД Николаем Попеску. Там госсекретарь, как ожидается, обсудит содействия усилиям Молдовы по приему беженцев с Украины.

Визит Блинкена в Вильнюс ожидается 6 марта. Там он планирует встретиться с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьером Ингридой Шимоните и главой МИД Габриэлюсом Ландсбергисом.

7 марта Блинкен посетит Ригу, где проведет встречу с литовским президентом Эгилсом Левитсом, премьером Кришьянисом Кариньшем, а также главой внешнеполитического ведомства Эдгаром Ринкевичем.

Наконец, 8 марта Блинкен отправится в Эстонию, где встретится с президентом Аларом Карисом, премьером Кайей Калас и главой МИД Эвой-Марией Лийметс.