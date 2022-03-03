В Минобороны опубликовали оперативные данные о потерях войск РФ
Министерство обороны Украины опубликовало оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии.
Суммарные ориентировочные потери врага за период с 24 февраля по 3 марта:
- личный состав – примерно 9000;
- танки – 217;
- боевые бронированные машины ‒ 900;
- артиллерийские системы – 90;
- РСЗО - 42;
- средства ПВО – 11;
- самолеты – 30 (информация уточняется);
- вертолеты – 31 (информация уточняется);
- автомобильная техника - 374;
- легкие скоростные катера - 2;
- цистерны с ППМ - 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.