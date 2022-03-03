В Минобороны опубликовали оперативные данные о потерях войск РФ

В Минобороны опубликовали оперативные данные о потерях войск РФ

Министерство обороны Украины опубликовало﻿ оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии. 

Суммарные ориентировочные потери врага за период с 24 февраля по 3 марта: 

  • личный состав – примерно 9000;
  • танки – 217;
  • боевые бронированные машины ‒ 900;
  • артиллерийские системы – 90;
  • РСЗО - 42;
  • средства ПВО – 11;
  • самолеты – 30 (информация уточняется);
  • вертолеты – 31 (информация уточняется);
  • автомобильная техника - 374;
  • легкие скоростные катера - 2;
  • цистерны с ППМ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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