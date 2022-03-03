Статус беженца: что нужно знать об эмиграции в Польшу

О необходимых документах для въезда, реалиях эмиграции и "плюшках" для украинцев в Польше – в материале Сегодня﻿.

Какие документы необходимы для въезда?

Заграничного биометрического паспорта достаточно для беженцев. Если он отсутствует – воспользуйтесь украинским паспортом. Дети до 16 лет, которые едут с родителями, должны показать свидетельство о рождении.

Дети имеют право пересечь границу с одним из родителей (без официального разрешения другого родителя). Если ребенок едет со знакомыми, то требуется разрешение на выезд, заверенный у нотариуса, одного из родителей.

Родители, находящиеся за границей, делают аналогичное разрешение у нотариуса и отправляют скан-копию на электронную почту.

Для пересечения границы с животными дополнительные документы не требуются. При необходимости для четвероногих на границе обустроены ветеринарные пункты медицинской помощи.

На что следует обратить внимание на границе?

На границе украинцев по умолчанию пропускают, оформив временное разрешение на пребывание Azyl, а не статус беженца. Причина этому – занятость работников из-за большого количества эмигрантов. Он удостоверяет личность в стране и предоставляет "плюшки" для приезжих.

Примите во внимание: эмигрант не оставляет паспорт на границе и не заполняет дополнительные документы самостоятельно, чтобы получить разрешение Azyl.

Срок действия разрешения Azyl – 15 дней. По словам эксперта – это лучшее решение для беженцев с возможностью подумать, как поступить дальше. Azyl не обязывает к конкретным действиям, но украинец будет иметь право находиться в стране, бесплатно жить, питаться, получить одежду и консультации семейного врача.

Куда дальше следует беженец после пройденных пунктов на границе?

После пересечения границы беженца поселят в ближайшем лагере для проживания, где есть свободное место, и обеспечат едой и одеждой. Люди могут отказаться от лагеря, указав это на границе, и поехать к знакомым.

Как действовать после получения разрешения Azyl?

В течение 15 дней пребывания в Польше украинцы, которые планируют жить в стране, подают документы в отдел пограничной стражи (Straż Graniczna), чтобы получить статус беженца. В этом официальном статусе есть не только плюсы, но и минусы.

Плюсы:

Статус беженца оформляется бесплатно.

Жилье предоставляется бесплатно (спальное место в спортзале или любом большом помещении, оборудованном для переселенцев).

Бесплатная еда и одежда.

Бесплатные консультации у семейного врача (Lekarz internitsa. – Ред.) любого медицинского учреждения.

Бесплатный проезд в течение 30 дней в поездах. Единственное требование – предъявление украинского паспорта.

Бесплатная "Зеленая карта" для страхования машины в течение 30 дней.

Получение социальной выплаты.

Минусы:

6 месяцев без возможности трудоустроиться.

Забирают паспорт и дают временный документ, удостоверяющий статус беженца.

Беженцы не могут открыть счет в банке и активировать симкарту.

Важно: если вы оформляете статус беженца в Польше, сделать аналогичную процедуру в другой стране повторно невозможно. Если вы планируете оформить статус беженца в Германии или Бельгии, пересекайте границу с визой или в режиме безвиза.

Если украинец против статуса беженца, но хочет жить в Польше. Какие другие варианты?

Статус беженца – это не единственная возможность для официального пребывания в Польше. Беженцы, имеющие временное разрешение Azyl, могут оформить в течение 15 дней Карту побыту (Karta pobytu). Этот документ подтверждает личность и его официальный статус в стране (временный или постоянный).

Для ее оформления достаточно декларации о поручении выполнения работы иностранцу (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy). Агентства по трудоустройству приезжих делают декларации за 2 дня (срок их действия – 2 года). Переселенец может официально находиться в стране в течение указанного периода.

Важные ссылки для беженцев в Польше

Пункты приема беженцев для поиска жилья, получения пищи, одежды и медицинских услуг по ссылке﻿.

Важная информация для переселенцев по ссылке﻿.

Информационные пункты и телефоны доверия в мегаполисах Польши по ссылке﻿.