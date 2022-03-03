АвтоВАЗ останавливает сборку Lada

Российская компания АвтоВАЗ приостанавливает производство автомобилей Lada из-за нехватки полупроводниковых комплектующих. Как говорится в официальном заявлении руководства, конвейеры заводов в Тольятти и Ижевске будут стоять до 11 марта, сообщает Автоцентр.

Речь идет о прекращении производства семейства русских «бестселлеров» Lada Grantaи внедорожника Lada Niva Legend.

АвтоВАЗ и ранее испытывал проблемы с поставками компонентов для электронных систем ABS и динамической стабилизации. Похоже, на фоне агрессии против Украины ситуация усугубилась.