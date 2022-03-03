Все поезда на запад Украины стали эвакуационными
Укрзализныця делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Теперь пассажиры, которым нужно выехать с горячих точек, могут бесплатно воспользоваться этими поездами.
График:
№1/2 Константиновка - Ивано-Франковск
№3/4 Запорожье - Ужгород
№5/6 Мариуполь - Рахов
№7/8 Киев – Черновцы
№15/16 Харьков - Рахов
№17/18 Харьков – Ужгород
№21/22 Харьков - Трускавец
№25/26 Одесса - Рахов
№29/30 Киев – Ужгород
№31/32 Кривой Рог – Ужгород
№35/36 Одесса - Перемышль
№37/38 Одесса – Ужгород
№41/42 Днепр - Трускавец
№45/46 Краматорск – Ужгород
№49/50 Киев - Трускавец
№55/56 Киев - Рахов
№57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп
№77/78 Одесса – Ковель
№81/82 Киев – Ужгород
№85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель (курсирует в Запорожье)
№91/92 Киев – Львов
№95/96 Киев - Рахов
№97/98 Киев – Ковель
№114/113-142/141 Лиман – Львов
№119/120 Запорожье – Львов
№129/130 Кременчуг - Ворохта
№149/150 Полтава – Черновцы
№135/136 Одесса – Черновцы
№249/250 Киев – Черновцы
№749/750 Киев – Ивано-Франковск
№ 705 Дарница – Киев Пас – Львов
№ 715 Дарница – Киев Пас – Львов
№ 723 Харьков – Львов
№747 Киев – Тернополь.
Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.