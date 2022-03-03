В России ликвидируют радиостанцию и сайт "Эхо Москвы"

Совет директоров "Эхо Москвы" принял решение ликвидировать радиостанцию и сайт СМИ. Ранее Генпрокуратура РФ призвала ограничить доступ к этим ресурсам.﻿ Об этом заявил главный редактор радио Алексей Венедиктов, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Большинством голосов Совета директоров Эха Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы" , - написал Венедиктов.

Также сообщается, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".

Напомним, 2 марта Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", заявив, что они распространяют ложные материалы и призывают к экстремистской деятельности.

Отметим, что данное СМИ было один из немногих в России, которое публиковало правдивую информацию о ситуации в Украине.