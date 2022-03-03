КГГА: В Киеве метро работает в режиме перевозок пассажиров с 08:00 до 19:00

В Киеве с 08.00 до 19.00 3 марта метрополитен работает в режиме перевозок пассажиров. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Движение организовано:

Красная линия: от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".

Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия: от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".

Примерный интервал движения: 40 минут.

Городские власти призывают не передвигаться по городу без необходимости.