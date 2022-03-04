В Киеве метро работает в режиме перевозок пассажиров с 08:00 до 19:00
В Киеве с 08.00 до 19.00 метрополитен работает в режиме перевозок пассажиров. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие. Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать до 19:00.
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Движение организовано:
- Красная линия: от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".
- Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".
- Зеленая линия: от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".
Примерный интервал движения: 40 минут. График работы может оперативно изменяться по необходимости.