Mercedes последним из "европейцев" приостанавливает экспорт и производство в РФ

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz Group AG приостанавливает экспорт и производство автомобилей в РФ, сообщает MarketWatch, сообщает Интерфакс-Украина.

"Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых автомобилей и фургонов в Россию, а также местное производство в России до особого распоряжения", - пишет издание со ссылкой на сообщение компании.

Согласно сообщению MarketWatch, компания стала последним европейским автопроизводителем, который заявил о прекращении бизнес-операций в РФ в связи с боевыми действиями на территории Украины.

Daimler Truck Holding AG, которая была выделена из Mercedes-Benz в декабре прошлого года, ранее на этой неделе также заявила, что прекратит деятельность в России и пересмотрит перспективы совместного предприятия с "КАМАЗом" в Набережных Челнах.