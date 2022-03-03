Деньги за вакцинацию разрешили тратить на продукты

Украинцам разрешили тратить деньги программы "е-Підтримка" на любые товары – все ограничения сняты со 2 марта, сообщает UBR.

Деньги за вакцинацию в рамках программы "е-Підтримка" разрешили тратить на любые продукты или товары. Все ограничения 2 марта были сняты. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Деньги теперь можно тратить на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса. Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь", – написал глава Минцифры.

Он напомнил, что "ковидную" тысячу можно отправить на помощь Вооруженным силам Украины. За шесть дней войны украинцы перевели уже 1,5 млрд грн.