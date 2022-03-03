В Чернигове после обстрелов загорелась нефтебаза

В Чернигове на территории ГП "Комбинат Астра" во время обстрела оккупантов произошло попадание снаряда в нефтебазу.﻿ Об этом сообщает пресс-служба﻿ ГСЧС.

Отмечается, что около 08:10 по ул. Чудинова снаряд попал в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тыс. м куб. дизельного топлива.

фото ГСЧС Украины

Сейчас черный дым от пожара виден по всему городу.

"Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – пишет пресс-служба.

От ГСЧС к тушению пожара привлечены 25 человек и 9 единиц техники.