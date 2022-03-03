Стоимость газа в Европе превысила $2300 за 1 тыс. куб. м

Стоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов превысила $2300 за 1000 куб. м. и обновила исторический максимум, следует из данных биржи ICE.

На открытии сегодняшних торгов апрельский фьючерс на газ на нидерландском хабе TTF стоил 180 евро за МВт/ч, или около $2127 за 1000 куб. м. по текущему курсу. К 10:29 его цена достигла исторически рекордных 198,56 евро за МВт/ч, или примерно $2346 за 1000 куб. м.

К 10:35 цена на газ опустилась до 195,9 евро за МВт/ч, или $2315 за 1000 куб. м. Таким образом, в начале дня фьючерс подорожал более чем на 18%.

Вчера на максимуме стоимость газа в Европе достигала 194,7 евро за МВт/ч, или $2300,5 за 1000 куб. м. Таким образом, цена на фьючерс обновляет максимум второй день подряд.