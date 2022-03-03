Ярославский продает Kaiser. Деньги пойдут на восстановление Харькова

Владелец и президент DCH Александр Ярославский заявил, что запускает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи яхты Kaiser, сообщает РБК-Украина.

Кaiser - 60-метровое судно изготовила немецкая компания Abeking&Rasmussen. В шести кабинах можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды.

Ранее Ярославский выделил 25 млн гривен на обеспечение больниц Харькова всем необходимым. В своем обращении к харьковчанам он также пообещал восстановить город.