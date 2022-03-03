Кулеба – мировому сообществу: закройте небо немедленно

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международному сообществу с просьбой помочь Украине защитить себя от российской агрессии. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Глава МИД призвал срочно закрыть небо над Украиной.

"Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов победить в ней. На этом фото мирные жители блокируют российских оккупантов в Энергодаре вчера. Это одно из сотен подобных фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защитить себя. Особенно в воздухе. Срочно закройте небо" , – написал он.