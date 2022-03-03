В Болгарии задержан генерал за шпионаж в пользу РФ

В Болгарии задержан генерал запаса за шпионаж в пользу России, сообщает Укринформ.

Бригадному генералу запаса Валентину Цанкову предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России с 2016 года. Он находится под стражей.

Кроме того, МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата.

Отмечается, что Цанков занимал в должности директора управления Министерства обороны, военным атташе в Лондоне с 2003 по 2007 год и в Вашингтоне с 2007 по 2011 год. Он также работал советником при НАТО и у бывшего министра обороны Ангела Найденова.

Дипломатическая карьера Цанкова завершилась после того, как выяснилось, что работал на коммунистические спецслужбы. Затем Цанкова отозвали из посольства в Вашингтоне. Теперь он активист общественной Ассоциации Сухопутных войск и известен своими пророссийскими взглядами.

За последние два года из Софии выслали девять российских дипломатов из-за шпионской деятельности.