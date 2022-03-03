Как получить пенсию и денежные выплаты в Укрпочте во время военного положения

Все пенсии будут гарантированно выплачены. Но в зависимости от состояния боевых действий могут быть перенесены даты выплат, сообщает Зеркало недели.

Укрпочта обнародовала правила пенсионных выплат в условиях военного положения. Соответствующее разъяснение есть в распоряжении редакции.

Если вы получали пенсии и субсидии через Укрпочту, не выезжали и находитесь на своем постоянном месте проживания – пожалуйста, ожидайте свою пенсию, социальную выплату или субсидию на дому, или можете забрать ее в отделении согласно обычному графику выплат от Укрпочты.

В зависимости от состояния боевых действий могут быть перенесены даты выплат, но выплаты обязательно будут. Проверить работу отделений Укрпочты в вашем регионе можно по ссылке.

Если вы уехали с места фактического проживания, вы можете получить свои выплаты следующим образом:

1. Позвоните по телефону:

в Контакт-центр Укрпочты по телефону 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 – раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии" (все звонки бесплатны);

в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов, размещенным по ссылке или передайте информацию через электронный кабинет.

2. Сообщите о необходимости получения пенсии, пособия по другому адресу и передайте следующую информацию:

фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;

адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022 года;

паспортные данные (серия и номер паспорта);

номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;

способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу)

новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания;

Если вы получаете пенсию или пособие почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в смс-сообщении.

Ваши средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.

Если вы пока не определились с местом получения выплаты и хотите ее получить на любом автоматизированном отделении Укрпочты, к которому будет доступ, сообщите об этом оператору.