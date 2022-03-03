ЕК: Евросоюз направит 500 млн евро на помощь Украине

Европейская комиссия приняла решение направить Украине по меньшей мере 500 млн евро на гуманитарную помощь. Средства будут выделены из бюджета ЕС. ﻿Об этом, со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Мы направим не менее 500 миллионов евро из бюджета ЕС на гуманитарную помощь. Будет выделено еще больше" , - написала она.

В то же время фон дер Ляйен сообщила, что ЕС создает гуманитарный хаб для Украины в Румынии.