Зеленский: оккупанты ничего не смогли сделать на земле

Ракетно-бомбовые удары России по украинским городам – это признание, что оккупанты не смогли сделать ничего существенного на земле. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в четверг утром, сообщает Интерфакс-Украина.

"Все линии нашей обороны – сохранены. Ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они подавлены. Они обречены. Киев выстоял эту ночь и очередной ракетно-бомбовый удар. Сработала наша противовоздушная оборона. Херсон, Изюм – все другие города, по которым они били с воздуха, ничего им не отдали", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Чернигов, Сумы и Николаев также удерживают оборону.

"Одесса. Они хотят разрушить Одессу. Но увидят только дно Черного моря. Мишенью России стал Успенский собор в Харькове. Одна из древнейших православных достопримечательностей города. Во время войны собор – это укрытие для харьковчан. Свято место. Теперь – избитое войной", – подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что Украина "восстановит каждый дом, каждую улицу, каждый город" .

"И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А погибших – не забудем. Мы – вместе с Богом", – сказал он.

Также президент заявил, что в Украине, несмотря на войну, будет обеспечена выплата проиндексированных с 1 марта на 14% пенсий, деньги уже ушли в банки.

"Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий. Проиндексированных пенсий. Как это должно быть по закону. С первого марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14 процентов. Деньги уже ушли в банки", – заявил Зеленский в видеообращении в четверг утром.

Кроме того, он заявил, что правительство уже подготовило программу специальной помощи для потерявших работу украинцев, в рамках которой они получат по 6500 грн без всяких условий.